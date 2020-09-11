«Какие ноги...» Подписчики оценили фото Каролины Севастьяновой в роскошном купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в роскошный белый купальник, позирует на фоне залива.
«Любовь», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Какие ноги...»
«Нужно в модельный бизнес двигаться».
«Когда все тусили где-то с мальчиками на дачах или просто гуляли, эта девочка потела в спортзале почти каждый день, из года в год. А теперь она кайфует, и многие её знают».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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