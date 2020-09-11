«Какие ноги...» Подписчики оценили фото Каролины Севастьяновой в роскошном купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в роскошный белый купальник, позирует на фоне залива.

«Любовь», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Какие ноги...»

«Нужно в модельный бизнес двигаться».

«Когда все тусили где-то с мальчиками на дачах или просто гуляли, эта девочка потела в спортзале почти каждый день, из года в год. А теперь она кайфует, и многие её знают».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.