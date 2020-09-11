Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России, Чичерова стала третьей

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике. Результат спортсменки — 1,92 метра.

Второе место заняла Кристина Королёва, которая прыгнула на 1,88 метра, третьей стала олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, чей результат — 1,85 метра.

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Прыжки с шестом. Женщины

1. Мария Ласицкене — 1,92 м

2. Кристина Королёва — 1,88 м

3. Анна Чичерова — 1,85 м

4. Аделина Халикова — 1,85 м

5. Надежда Андрюхина — 1,82 м

6. Наталья Балуева — 1,82 м

7. Александра Ярышкина — 1,82 м

8. Наталья Спиридонова — 1,82 м

9. Вилена Комарова — 1,79 м

10. Дарья Блинова — 1,70 м

11. Софья Крайникова — 1,70 м

12. Марина Смолякова — 1,70 м

13. Яна Лаптева — 1,70 м

14. Владлена Комарова — 1,70 м.