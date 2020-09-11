Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России, Чичерова стала третьей

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике. Результат спортсменки — 1,92 метра.
Второе место заняла Кристина Королёва, которая прыгнула на 1,88 метра, третьей стала олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, чей результат — 1,85 метра.
Чемпионат России по лёгкой атлетике. Прыжки с шестом. Женщины
1. Мария Ласицкене — 1,92 м
2. Кристина Королёва — 1,88 м
3. Анна Чичерова — 1,85 м
4. Аделина Халикова — 1,85 м
5. Надежда Андрюхина — 1,82 м
6. Наталья Балуева — 1,82 м
7. Александра Ярышкина — 1,82 м
8. Наталья Спиридонова — 1,82 м
9. Вилена Комарова — 1,79 м
10. Дарья Блинова — 1,70 м
11. Софья Крайникова — 1,70 м
12. Марина Смолякова — 1,70 м
13. Яна Лаптева — 1,70 м
14. Владлена Комарова — 1,70 м.
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