«Была с такими красавчиками невозможными на сборах!» Утяшева рассказала о мужском внимании
Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира—2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, что не была обделена мужским вниманием в ходе карьеры.
«Я была с такими красавчиками невозможными на сборах! Мне все девчонки говорили: «Познакомь, пожалуйста». Познакомь с Плющенко, с фехтовальщиками и так далее… Там такая концентрация была — это же национальная сборная, хоккеисты, все эти миллиардеры. Я не была обделена мужским вниманием», — рассказала Утяшева в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.
35-летняя Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004, в качестве запасной), обладательница Кубка мира—2001/2002, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года.
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