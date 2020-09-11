«Была с такими красавчиками невозможными на сборах!» Утяшева рассказала о мужском внимании

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира—2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, что не была обделена мужским вниманием в ходе карьеры.

«Я была с такими красавчиками невозможными на сборах! Мне все девчонки говорили: «Познакомь, пожалуйста». Познакомь с Плющенко, с фехтовальщиками и так далее… Там такая концентрация была — это же национальная сборная, хоккеисты, все эти миллиардеры. Я не была обделена мужским вниманием», — рассказала Утяшева в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

35-летняя Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004, в качестве запасной), обладательница Кубка мира—2001/2002, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года.