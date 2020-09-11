Мария Ласицкене: знаю, что в России есть люди, которые могут быть во главе ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, сказала, что не планирует возглавить в будущем Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

Из-за скандала ВФЛА с World Athletics по поводу «дела Лысенко» Российскую Федерацию в 2020 году не только не восстановили в правах, но и чуть не исключили из международной организации, а российские спортсмены не могли выступать на международной арене даже в нейтральном статусе.

«Чтобы возглавлять такую организацию, нужен определённый склад ума и характера. Я не готова идти в это всё. Знаю, в России есть люди, которые могут быть во главе организации, у них больше опыта и мудрости. Я спортсмен, борюсь за свои права. У меня таких мыслей не было.

Могу ли назвать, кто эти люди? А толку? Всем плевать, никто не хочет слушать. Знаю, как на это реагируют. Уже пройденный этап. Там абсолютно другая политика, которая иногда непонятна», — приводит слова Ласицкене Sport24.