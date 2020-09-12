«Русский Халк» сдвинул самолёт более чем на 35 метров, установив рекорд мира

11 сентября в аэропорту «Казань» был установлен рекорд России и мира в трак-пуле — непростом и зрелищном виде силового экстрима, сообщает «Реальное время». Автором рекорда стал лидер ОФСОО «Федерация силового экстрима России», председатель организации «РосМолСпорт» «Русский Халк» Сергей Агаджанян. Он осуществил буксировку самолета CRJ 200 Bombardier на 35,4 метра за 1 минуту 30 секунд, надувая при этом до разрыва три медицинские грелки объемом 3 литра. Масса воздушного судна составила более 16 тонн. Порывы встречного ветера достигали 13 м/сек. Трюк был выполнен без специальных приспособлений.

Рекорд был установлен в честь 100-летия Татарской АССР, а также в поддержку четырёхзвездочного статуса Международного аэропорта «Казань» по версии Skytrax.