Борец, за которого вступились Дональд Трамп и Дана Уайт, казнён в Иране

Сегодня, 12 сентября, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении 27-летнего иранского борца многократного чемпиона страны Навида Афкари, сообщает BBC. Его братья, Вахид и Хабиб, также находившиеся на скамье подсудимых, получили 54 и 27 лет лишения свободы соответственно.
Напомним, Навида обвинили в том, что он организовал группу противников иранского режима, убил охранника и активно участвовал в демонстрациях сразу в нескольких городах Ирана. Он и его братья пытались обжаловать приговор, но их апелляции были отклонены. Обвиняемые сообщали о пытках, которыми правоохранители пытались добиться признания.
Ходатайство Навида Афкари о пересмотре приговора также было отклонено Верховным судом. Его родители написали письмо главе судебной власти Эбрагиму Раиси, в котором отметили, что признания были получены под пытками, и попросили вмешаться в дело.
В защиту спортсмена выступили президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт. Международная организация Amnesty International опубликовала обращение к иранским властям с требованием немедленно раскрыть судьбу и местонахождение Афкари, которому угрожала опасность для жизни.
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