«На Филиппинах тайфуны были с разницей в 4 часа». Карпов рассказал о матче с Корчным

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов раскрыл детали фильма «Чемпион мира», который должен выйти по случаю 70-летия гроссмейстера. Он рассказал, в каких условиях проходил матч за звание чемпиона мира с Виктором Корчным.
«Студия «ТриTэ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1» и «Централ Партнершип» приступили к съёмкам фильма «Чемпион мира». Планировалось начать съёмки раньше, но пандемия внесла коррективы.
В основу картины лёг легендарный в истории шахмат поединок за звание чемпиона мира между мной и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого. Матч был очень неоднозначным, эмоциональным, со сложным переломным моментом на счете 5:5. Я находился тогда в сильнейшем психологическом напряжении. Матч продолжался 93 дня.
К слову сказать, вместе с акклиматизацией и тайфунами мы находились на Филиппинах тогда 110 дней. Причём в 4 часа заканчивается один тайфун, а в 9 утра уже приходит другой. То есть с разницей в 4 часа они шли один за другим.
Филиппинцы, по старым пониманиям и поверьям, считали, что тайфун — это гнев всевышнего, которого важно задобрить ласковыми женскими именами. Именно поэтому на Филиппинах все тайфуны называют красивыми женскими именами, чётко по алфавиту. Так вот к концу моего матча с Корчным филиппинцы заканчивали уже второй алфавит», — цитирует Карпова «Комсомольская правда».
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