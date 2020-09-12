Белоногофф — о британской школе: ученики говорили, что все русские на допинге и алкоголики

Пловчиха Татьяна Белоногофф, которая несколько дней назад официально завершила смену спортивного гражданства с британского на российское, рассказала о проблемах, с которыми столкнулась во время обучения в школе.
«В нашей школе негативно относились к русским. В целом же я не особо отличалась от других. Если бы у меня было английское имя, никто не знал бы, что я русская.
Негатив шёл в основном от учеников. Были определенные моменты, когда и учителя говорили, что Россия ужасная. Негатив шёл именно в мою сторону. Я это чувствовала. От учеников были шутки по поводу того, что нужно было фашистам разгромить Советский Союз, чтобы этих русских здесь не было, а то они все ужасные. Высмеивали, что мы все на допинге, что мы все алкоголики. Например, сидим с подругами, и кто-то мог повернуться и сказать: «Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян». Это было нормальным и не считалось расизмом. Все к этому спокойно относятся. В какой-то момент я перестала замечать», — цитирует Белоногофф «Матч ТВ».
19-летняя спортсменка родилась в Великобритании, но её мать — россиянка. В 2019 году Белоногофф переехала в Санкт-Петербург, где и проводит тренировки.
Белоногофф победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года, который проходил в Хельсинки (Финляндия). На чемпионате Великобритании 2019 года заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом.
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