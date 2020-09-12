Объединённый мир борьбы отреагировал на казнь Навида Афкари

Объединённый мир борьбы отреагировал на казнь 27-летнего иранского борца многократного чемпиона страны Навида Афкари.

«Объединённому миру борьбы стало известно, что сегодня утром в Иране казнили иранского борца Навида Афкари. Очень расстраивает, что призывы спортсменов со всего мира и вся закулисная работа Объединённого мира борьбы и Национальной федерации борьбы Ирана, МОК вместе с НОК Ирана не достигли цели. Новости ужасающие, и всё борцовское сообщество оплакивает его смерть. Наши мысли — с семьей и друзьями Навида Афкари», — приводит официальное заявление UWW пресс-служба организации.

Напомним, Навида обвинили в том, что он организовал группу противников иранского режима, убил охранника и активно участвовал в демонстрациях сразу в нескольких городах Ирана. Ходатайство Афкари о пересмотре приговора было отклонено верховным судом.

В защиту спортсмена выступили президент США Дональд Трамп, глава UFC Дана Уайт, Международная организация Amnesty International и другие.