«Ростов-Дон» с победы стартовал в Лиге чемпионов, ЦСКА сыграл вничью с «Дьёром»
Стартовал групповой этап гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд. Российский клуб «Ростов-Дон» начал турнир с выездной победы над венгерским «Ференцварошем» со счётом 26:25. Самой результативной в составе российской команды стала Анна Вяхирева, забившая 6 мячей, 5 раз отличилась Юлия Манагарова. В следующем матче турнира 19 сентября «Ростов-Дон» примет словенский «Крим».
Гандболистки московского ЦСКА в дебютном матче турнира в Москве сыграли вничью с венгерским «Дьёром» — 27:27. В составе российской команды самой результативной стала Елена Михайличенко, забросившая 7 мячей, 5 раз отличилась Дарья Дмитриева. В следующем матче 19 сентября ЦСКА сыграет в гостях с черногорской «Будучностью».
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