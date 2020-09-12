«Ростов-Дон» с победы стартовал в Лиге чемпионов, ЦСКА сыграл вничью с «Дьёром»

Стартовал групповой этап гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд. Российский клуб «Ростов-Дон» начал турнир с выездной победы над венгерским «Ференцварошем» со счётом 26:25. Самой результативной в составе российской команды стала Анна Вяхирева, забившая 6 мячей, 5 раз отличилась Юлия Манагарова. В следующем матче турнира 19 сентября «Ростов-Дон» примет словенский «Крим».

Гандболистки московского ЦСКА в дебютном матче турнира в Москве сыграли вничью с венгерским «Дьёром» — 27:27. В составе российской команды самой результативной стала Елена Михайличенко, забросившая 7 мячей, 5 раз отличилась Дарья Дмитриева. В следующем матче 19 сентября ЦСКА сыграет в гостях с черногорской «Будучностью».