Карякин: болею за Непомнящего, который является одним из фаворитов турнира претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, за кого болеет на турнире претендентов.
Турнир восьми сильнейших шахматистов начался в Екатеринбурге в середине марта, но из-за пандемии коронавируса был приостановлен после первого круга. После семи туров лидируют француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка. Турнир возобновится 1 ноября. Победитель сыграет за мировую шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Я болею за Яна Непомнящего, который является одним из фаворитов турнира, и за Александра Грищука. Тем не менее ожидаю очень напряжённую борьбу, и россиянам надо будет очень сильно постараться, чтобы выиграть турнир. Безусловно, Ян и Максим — фавориты и по очкам, и по тому уровню игры, который они показывали в первом круге.
Думаю, что их главные конкуренты — Каруана и Грищук, отстающие от лидеров на одно очко. Потому что оба умеют очень хорошо настраиваться и играть решающие партии. Тот же Александр всегда бьётся за победу, для него не важно, каким цветом он играет и кто его соперник. А Каруана — игрок высочайшего класса. Но очень важно, кто в какой форме подойдёт к продолжению турнира", — приводит слова Карякина РИА «Новости».
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