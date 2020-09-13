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«У меня сегодня настоящий Инстадетокс». Алла Шишкина сфотографировалась на фоне моря

«У меня сегодня настоящий Инстадетокс». Алла Шишкина сфотографировалась на фоне моря
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина рассказала о дне отдыха, расслаблении и отказе от неизменного атрибута современной жизни — смартфона.

«У меня сегодня настоящий Инстадетокс. Я практически не брала в руки телефон. Да — это плохо, с точки зрения продвижения блога, ведь ты должен постоянно генерить контент, выкладывать «сториз», записывать видео и писать посты, чтобы твои подписчики не заскучали и продолжали быть активными.

Но сегодня я позволила себе полный расслабон.

Вкусный, неторопливый завтрак.
Солнечные ванны.
Хаммам с Сакскими грязями.
Чудесный обед с любимыми мной мидиями.

И всё это так меня расслабило, что я провалилась в сладкий дневной сон. Да ещё и мужа в царство Морфея с собой прихватила», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».

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