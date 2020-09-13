«У меня сегодня настоящий Инстадетокс». Алла Шишкина сфотографировалась на фоне моря

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина рассказала о дне отдыха, расслаблении и отказе от неизменного атрибута современной жизни — смартфона.
«У меня сегодня настоящий Инстадетокс. Я практически не брала в руки телефон. Да — это плохо, с точки зрения продвижения блога, ведь ты должен постоянно генерить контент, выкладывать «сториз», записывать видео и писать посты, чтобы твои подписчики не заскучали и продолжали быть активными.
⠀
Но сегодня я позволила себе полный расслабон.
⠀
Вкусный, неторопливый завтрак.
Солнечные ванны.
Хаммам с Сакскими грязями.
Чудесный обед с любимыми мной мидиями.
⠀
И всё это так меня расслабило, что я провалилась в сладкий дневной сон. Да ещё и мужа в царство Морфея с собой прихватила», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
- 13 сентября 2020
-
22:14
-
19:48
-
19:05
-
18:19
-
13:15
-
03:44
- 12 сентября 2020
-
23:37
-
22:37
-
21:28
-
21:01
-
19:01
-
16:59
-
15:56
-
14:59
-
12:19
-
01:54
-
00:52
-
00:21
- 11 сентября 2020
-
23:34
-
20:13
-
19:56
-
19:21
-
17:25
-
16:02
-
14:05
-
13:33
-
11:18
-
10:05
-
09:18
- 10 сентября 2020
-
23:33
-
22:47
-
21:58
-
20:04
-
19:13
-
19:00