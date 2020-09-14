Александр Большунов опубликовал видео тренировки на сборе в Малиновке

Обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео тренировочного дня на сборе в Малиновке (Архангельская область). Там же проводят тренировки и другие спортсмены из группы тренера Юрия Бородавко, которые пропускают летний чемпионат России по лыжероллерам и кроссу в Тюмени.
Видео можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».
Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, обладатель Кубка мира в общем зачёте по итогам сезона-2019/2020, победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2019/2020, двукратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте (2018/2019 и 2019/2020).
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