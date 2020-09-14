«Люблю тебя сильно». Жеребятьева показала нежное фото с Большуновым

Российская лыжница Анна Жеребятьева, подруга одного из лидеров мужской российской сборной Александра Большунова, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее фото с возлюбленным. На снимке Жеребятьева и Большунов обнимаются на фоне залива, нежно глядя друг другу в глаза.

«Люблю тебя сильно», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Жеребятьевой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Как приятно на вас смотреть!»

«Совет да любовь!»

«И мы их любим! Сильно!»

Напомним, недавно один из лидеров мужской норвежской сборной по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо сообщил, что Большунов женился на Жеребятьевой. Официально об этом не сообщалось, известно лишь, что пара помолвлена.