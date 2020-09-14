Самые сложные 400 м в России. Прошли соревнования по забеганию на лыжный трамплин

12 сентября на трамплине в Чайковском (Пермский край) состоялся российский этап Red Bull 400. Участникам предстояло пробежать дистанцию в 400 метров, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном в 35 градусов.

Правила просты: 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров, перед тем как начать забег на трамплин. Три участника, показавшие лучшее время, становятся призёрами экстремальной гонки на выносливость.

В этом году Россия стала одной из всего пяти стран, которые проводят забеги на трамплин Red Bull 400.

Победителями забегов стали Андрей Шкляев из Удмуртии (покорил трамплин в финальном забеге за 3 минуты 31 секунду) и Анастасия Слепнёва из Перми (забежала за 4 минуты 57 секунд). В смешанной эстафете успеха добилась команда «Газпром Трансгаз Чайковский» (они преодолели дистанцию за 2 минуты 41 секунду).

Андрею Шкляеву не хватило 0,54 секунды, чтобы побить свой прошлогодний рекорд трассы. Зато он поставил другой рекорд: выиграл забег в третий раз подряд.

Идейным вдохновителем забега выступил австрийский спринтер Андреас Бергер, 13-кратный чемпион Австрии в беге на 100 метров. Бергер с супругой решили проверить свои силы и выносливость в забеге по наклонной трассе, для чего выбрали трамплин с дистанцией в 400 метров (это максимальная длина крупнейших лыжных трамплинов мира).