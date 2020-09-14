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Вяльбе заявила, что С. Устюгов не впечатлил её на гонках в Тюмени

Вяльбе заявила, что С. Устюгов не впечатлил её на гонках в Тюмени
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступления одного из лидеров мужской российской сборной Сергея Устюгова на состязаниях по лыжероллерам и кроссу, которые прошли в Тюмени в минувшие выходные. В спринте Устюгов занял шестое место, после чего больше не выходил на старт.

«Меня [Устюгов] не впечатлил. Да, в финале он сломал палку, но, на мой взгляд, Сергей выбрал не совсем правильную тактику. Но Устюгов – взрослый спортсмен, он знает, чего хочет.

Сергея лимитировало ещё и плечо, из-за которого он не побежал разделку. Знаете, главное, чтобы зимой Устюгов показывал тот результат, которого сам хочет добиваться», — приводит слова Вяльбе издание «Тюменская арена».

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