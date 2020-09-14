«На Волочкову похожа». Подписчики оценили новое фото Юлии Ефимовой

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в блузку, смотрит прямо в камеру.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Вот что написали подписчики в комментариях. Один из них сравнил Ефимову с известной балериной Анастасией Волочковой.
«На Волочкову похожа на этой фотке».
«Огненный взгляд Овна».
«Эти глаза гипнотизируют».
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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