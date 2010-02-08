Алекберов: пока что мы не готовы играть в открытый футбол

Главный тренер МФК «Сибиряк» Темур Алекберов после поражения в матче 14-го тура Суперлиги чемпионата России от «Динамо-Ямал» (2:4) заметил, что его подопечные пока что не готовы играть в открытый футбол.

«Игра оставила немного двоякое впечатление. „Динамо-Ямал“ имело постоянное преимущество и нагнетало обстановку у наших ворот. Как и во многих играх, сегодня была возможность поменять ход встречи: было множество моментов, в которых нужно помнить о том, что соперник не простит ошибок, и просто необходимо забивать. При счёте 3:2 мы понимали, что вариантов исхода матча будет всего два: либо ничья, либо победа динамовцев. Мы до конца старались изменить ситуацию, но подопечные Юрия Руднева не дали нам этого сделать. Были у нас и неплохие моменты, когда команда начинала двигаться быстрее и казалось, что игру можно перевернуть. Однако недостаточно серьёзно отнеслись ко всему происходящему на площадке.

Стоит отметить и территориальное преимущество „Динамо-Ямал“. Пока мы не готовы играть в открытый футбол», — приводит слова наставника пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.