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Белорукова: вообще не поздравила Большунова с победой в Кубке мира

Белорукова: вообще не поздравила Большунова с победой в Кубке мира
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Юлия Белорукова (Ступак) сказала, что не поздравила Александра Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира, и объяснила почему.

«Вообще не поздравила. Не могу сказать, что у нас с Сашей Большуновым классные отношения. Он молодец, очень круто выступил, завоевал трофей, который в России не был уже давно. Но я радовалась за Россию. Если бы «Хрустальный глобус» выиграл один из лыжников группы Маркуса Крамера, набрала бы сразу с поздравлениями. Но это не зависит от того, кто в чьей группе, – только от степени общения. С парнями своей группы у нас отличные отношения, а с ребятами из других групп мы пересекаемся достаточно редко, коннекта нет», — приводит слова Белоруковой проект «На лыжи» на своей странице в «Фейсбуке».

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