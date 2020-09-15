Продолжается регистрация на чемпионат Европы по онлайн-шахматам среди корпоративных команд

Европейский шахматный союз продолжает регистрацию на чемпионат Европы по онлайн-шахматам среди корпоративных команд, которая продлится до 25 сентября. Турнир проводится только для представителей компаний, которые не специализируются на профессиональных занятиях шахматами.

Вступительный взнос составляет € 300 для команды с 3-6 игроками и € 500 для более чем 6 игроков. Стартовый взнос для игроков, соревнующихся только индивидуально, составляет € 50.

Каждая команда, состоящая не менее чем из трёх игроков, соревнуется индивидуально, лучшие три индивидуальных результата членов команды идут в командный зачёт.

Тайминг турнира и формат:

1-й день (суббота, 3 октября): швейцарская система 7 раундов, 10 мин. + 2 сек. на игрока.

2-й день (воскресенье, 4 октября): швейцарская система 9 раундов, 5 мин. + 2 сек. на игрока.

Первые восемь компаний в финальном рейтинге претендуют на участие в онлайн-турнире Invitational Grand Team, который будет организован ECU в ноябре 2020 года. Первые 20 компаний в турнирной таблице могут выбрать одного игрока с рейтингом ФИДЕ менее 1500 или без рейтинга для онлайн-одновременной выставочной игры с лучшим гроссмейстером.

Индивидуальные медали получат занявшие первые три места в трёх секциях: более 2000 очков рейтинга Эло, менее 2000 очков рейтинга и без рейтинга/без идентификатора ФИДЕ. Первые три победителя индивидуального зачёта также получат денежные призы: 1-й — € 700, 2-й — € 500, 3-й — € 300.

Сертификаты ECU будут доступны для всех компаний и участников.