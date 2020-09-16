Участники из 40 регионов России подали заявки на премию «Живу спортом-2020»

Сегодня, 16 сентября 2020 года, в Гостином дворе в Москве пройдёт III Всероссийский форум «Живу спортом», ключевой темой которой станет «Грани спорта». В рамках этого события состоится вручение премии «Живу спортом-2020», заявки на участие в которой подали конкурсанты из 40 регионов России.
Более 180 соискателей будут бороться за победу в пяти различных номинациях: «Спортивная федерация», «Спортивный объект», «Спортивная школа», «Спортивный руководитель» и «Спортивная инициатива», ставшая наиболее популярной среди участников. Победители в каждой номинации разделят призовой фонд в размере 3,5 млн рублей.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал грядущее событие: «Премия «Живу спортом», вручение которой в очередной раз пройдёт в рамках одноименного форума, является в своём роде драйвером развития спортивной отрасли. Она предусматривает совершенно различные номинации, в каждой из которых принимают участие лучшие функционеры, организации и выдающиеся инфраструктурные проекты. В этом году мы получили уже больше 180 заявок от участников из 40 регионов России. Это хорошее подспорье как для того, чтобы продемонстрировать свои достижения, так и для помощи коллегам из других регионов на благо развития спорта в стране».
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