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В России предложили преподавать карате в школах

В России предложили преподавать карате в школах
Другие / Прочие виды спорта 0

В российских средних общеобразовательных школах предложили ввести уроки карате-киокусинкай. Об этом рассказал один из авторов инициативы трёхкратный чемпион мира по этому виду спорта Хаид Мантаев.

«В конце августа я встречался с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В частности, с ним обсуждали тестовый проект по внедрению каратэ в школьную программу.

Надо понимать, что мы не собираемся навязывать это каждой школе в России. В идеале ребёнок должен будет сам выбирать, чем ему заниматься: карате или физической культурой», — цитирует его «РБК-Спорт».

Сообщается, что инициативу развития каратэ-киокусинкай поддерживает лично заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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