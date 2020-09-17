В России предложили преподавать карате в школах

В российских средних общеобразовательных школах предложили ввести уроки карате-киокусинкай. Об этом рассказал один из авторов инициативы трёхкратный чемпион мира по этому виду спорта Хаид Мантаев.
«В конце августа я встречался с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В частности, с ним обсуждали тестовый проект по внедрению каратэ в школьную программу.
Надо понимать, что мы не собираемся навязывать это каждой школе в России. В идеале ребёнок должен будет сам выбирать, чем ему заниматься: карате или физической культурой», — цитирует его «РБК-Спорт».
Сообщается, что инициативу развития каратэ-киокусинкай поддерживает лично заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
- 17 сентября 2020
-
13:37
-
00:46
- 16 сентября 2020
-
16:55
-
16:03
-
15:59
-
14:22
-
12:16
-
11:10
-
03:07
- 15 сентября 2020
-
13:11
- 14 сентября 2020
-
21:31
-
20:28
-
19:01
-
18:11
-
17:53
-
16:15
-
14:58
-
13:45
-
10:04
-
09:19
-
00:42
- 13 сентября 2020
-
22:14
-
19:48
-
19:05
-
18:19
-
13:15
-
03:44
- 12 сентября 2020
-
23:37
-
22:37
-
21:28
-
21:01
-
19:01
-
16:59
-
15:56
-
14:59