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Крамер — про шутки о весе Устюгова: Сергей много времени проводит в соцсетях

Крамер — про шутки о весе Устюгова: Сергей много времени проводит в соцсетях
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал многочисленные шутки на тему лишнего веса Сергея Устюгова. Член тренерского штаба сборной Анатолий Волков выложил в своём «инстаграме» шутливые фото с Устюговым.

«Сергей много времени проводит в соцсетях, водится за ним такое. И небольшие проблемы с весом у него возникают после каждого межсезонья. Но в течение десяти дней он только тренировками сбрасывает 5 килограммов. Он очень быстро сбрасывает вес и набирает форму. Наверное, это не совсем правильно – начинать тренировочный процесс с лишним весом, мы оба это знаем. Но подготовке это никак не мешает, поскольку он быстро приходит в боевое состояние.

Первая часть прошлого сезона получилась очень классной. После «Тур де Ски» он был в тройке лучших общего зачёта, а потом приболел и вторая часть получилась проблемной. Устюгов восстановился к самой концовке сезона, но финал отменили. Конечно, в этом сезоне главная цель – чемпионат мира. И речь не про медали, а про победы. Уверен, ему это по силам. Главное, чтобы Сергей был здоров. Когда у него хорошие кондиции, ему всё по силам», — заявил Крамер в интервью «На лыжи».

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