Дюплантис установил новый мировой рекорд и побил достижение Бубки 26-летней давности

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. На этапе «Бриллиантовой лиги» он преодолел планку, установленную на высоте 6,15 м. Предыдущий рекорд Дюплантис превзошёл на один сантиметр.

Предыдущим рекордсменом был украинец Сергей Бубка. В 1994 году он прыгнул на 6,14 м на соревнованиях в Сестриере (Италия).

Дюплантис ранее установил ещё один мировой рекорд. Он является рекордсменом мира по прыжкам в высоту в помещении. Его результат составляет 6,18 м. При этом за неделю до этого молодой швед прыгнул на 6,17 м, побив рекорд француза Рено Лавиллени (6,16).

Бубка поздравил Дюплантиса с новым мировым рекордом по прыжкам в высоту в помещении. Украинский легкоатлет призвал шведа поднимать планку.