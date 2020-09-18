Легендарный борец Александр Карелин объявил об уходе из Госдумы РФ

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин объявил об уходе из Государственной Думы Российской Федерации.

«Я, Карелин Александр Александрович, досрочно слагаю полномочия депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 15 сентября 2020 года в связи с избранием меня депутатом Законодательного собрания Новосибирской области», — отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Карелин был депутатом Госдумы пяти созывов (с 1999 года). С 2001 года он входил в состав высшего совета «Единой России».

52-летний Карелин — трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы. За карьеру выиграл 888 поединков (887 в борьбе и 1 в ММА) и потерпел два поражения. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. Известны случаи, когда соперники отказывались бороться с ним.