Легендарный борец Александр Карелин объявил об уходе из Госдумы РФ

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин объявил об уходе из Государственной Думы Российской Федерации.
«Я, Карелин Александр Александрович, досрочно слагаю полномочия депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 15 сентября 2020 года в связи с избранием меня депутатом Законодательного собрания Новосибирской области», — отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Карелин был депутатом Госдумы пяти созывов (с 1999 года). С 2001 года он входил в состав высшего совета «Единой России».
52-летний Карелин — трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы. За карьеру выиграл 888 поединков (887 в борьбе и 1 в ММА) и потерпел два поражения. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. Известны случаи, когда соперники отказывались бороться с ним.
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