У гандболиста «Пермских медведей» обнаружен коронавирус
У одного игрока и одного сотрудника гандбольной команды «Пермские медведи» обнаружен коронавирус, сообщил президент клуба Алексей Никифоров.
«Первоначально коронавирус был выявлен у восьми человек, после повторного исследования, которое ещё не завершено, COVID-19 установлен у одного игрока клуба и одного сотрудника», — приводит слова Никифорова «Р-Спорт».
В конце августа стартовал сезон российской Суперлиги. «Пермские медведи», набрав 5 очков в 3 матчах, занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата страны. 20 сентября пермякам предстоит выездная встреча с волгоградским «Каустиком».
Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон чемпионата России был завершён досрочно. Организаторы признали «Чеховских медведей» чемпионами страны.
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