У гандболиста «Пермских медведей» обнаружен коронавирус

У одного игрока и одного сотрудника гандбольной команды «Пермские медведи» обнаружен коронавирус, сообщил президент клуба Алексей Никифоров.

«Первоначально коронавирус был выявлен у восьми человек, после повторного исследования, которое ещё не завершено, COVID-19 установлен у одного игрока клуба и одного сотрудника», — приводит слова Никифорова «Р-Спорт».

В конце августа стартовал сезон российской Суперлиги. «Пермские медведи», набрав 5 очков в 3 матчах, занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата страны. 20 сентября пермякам предстоит выездная встреча с волгоградским «Каустиком».

Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон чемпионата России был завершён досрочно. Организаторы признали «Чеховских медведей» чемпионами страны.