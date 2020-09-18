Сезон-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам проведут в традиционном формате
Сезон-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам проведут в традиционном формате. Об этом сообщает издание Expressen, ссылаясь на слова рейс-директора FIS Пьера Миньере.
Ранее сообщалось, что, если участники не смогут свободно переезжать из страны в страну, провести сезон будет невозможно. Кроме того, если в одном месте разрешено будет присутствие максимум 100 человек, гонок также не будет.
«Будет протокол, которому мы обязаны следовать. Лыжники должны сдавать по два теста на коронавирус в неделю: перед выездом на этап и на месте. Для нашего бюджета это будет дорого, но мы хотим соревноваться», — прояснил детали менеджер сборной Швеции Андерс Бюстрём.
Очередной сезон Кубка мира начнётся в конце ноября в Руке (Финляндия).
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