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Австрийский велогонщик сошёл с 19-го этапа «Тур де Франс» из-за укуса пчелы в рот

Австрийский велогонщик сошёл с 19-го этапа «Тур де Франс» из-за укуса пчелы в рот
Другие / Велоспорт 0

Австрийский велогонщик из команды Bora-Hansgrohe Лукас Пестльбергер сошёл с 19-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» из-за того, что его в рот укусила пчела.

«Лукас был доставлен в больницу после укуса пчелы с анафилактическим шоком, но уже чувствует себя лучше. Наш командный врач с ним на связи, и мы можем подтвердить, что нет поводов для беспокойства. Спасибо всем за поддержку!» — сообщила пресс-служба Bora-Hansgrohe в "Твиттере".

Лидером общего зачёта после 18-го этапа гонки был словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma). На втором месте — словенец Тадей Погачар (UAE-Team Emirates), на третьем — колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana Pro Team).
Россиянин Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) – 89-й в общем зачёте.

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