В мини-футбольной «Синаре» произошла вспышка заболевания коронавирусом

В екатеринбургском мини-футбольном клубе «Синара» произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекцией.



«По итогам предматчевого тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 были выявлены положительные результаты у некоторых игроков основного состава «Синары». Добавим, что подтверждёнными эти тесты считаются только после окончательной проверки в Роспотребнадзоре. Тем не менее приняты все необходимые меры по изоляции заболевших. Игрокам оказывается вся необходимая помощь и поддержка», — приводит текст официального заявления клуба пресс-служба.

По неофициальной информации, коронавирусом заразились 11 из 16 футболистов. При этом матчи второго тура чемпионата России с обладателем Кубка страны «Норильским никелем» отменяться не будут. Встречи пройдут 19 и 20 сентября в СК «ВИЗ-Синара» без допуска зрителей.