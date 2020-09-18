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В мини-футбольной «Синаре» произошла вспышка заболевания коронавирусом

В мини-футбольной «Синаре» произошла вспышка заболевания коронавирусом
Другие / Мини-футбол 0

В екатеринбургском мини-футбольном клубе «Синара» произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекцией.

«По итогам предматчевого тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 были выявлены положительные результаты у некоторых игроков основного состава «Синары». Добавим, что подтверждёнными эти тесты считаются только после окончательной проверки в Роспотребнадзоре. Тем не менее приняты все необходимые меры по изоляции заболевших. Игрокам оказывается вся необходимая помощь и поддержка», — приводит текст официального заявления клуба пресс-служба.

По неофициальной информации, коронавирусом заразились 11 из 16 футболистов. При этом матчи второго тура чемпионата России с обладателем Кубка страны «Норильским никелем» отменяться не будут. Встречи пройдут 19 и 20 сентября в СК «ВИЗ-Синара» без допуска зрителей.

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