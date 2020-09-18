Датчанин Андерсен выиграл 19-й этап «Тур де Франс»

Датский гонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен одержал победу на 19-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». Андерсен в одиночку дошёл до финиша холмистого этапа протяжённостью 166,5 км, опередив преследователей на 53 секунды. Вторым стал словенец Лука Мезгец (Mitchelton-Scott), третьим — бельгиец Яспер Стёйвен (Trek — Segafredo).

У Андерсона это уже вторая победа на этапах «Тур де Франс» – 2020, ранее он первенствовал на 14-м этапе.

В общем зачёте веломногодневки по-прежнему лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Велошоссе. «Тур де Франс». 19-й этап. Бурк-ан-Брес – Шампаньоль, 166,5 км

1. Сёрен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) – 3:36.33

2. Лука Мезгец (Словения, Mitchelton-Scott) – отставание 0.53

3. Яспер Стёйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время…

68. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) — +7.38

Общий зачёт после 19 этапов

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 83:29.41

2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +0.57

3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – +1.27…

88. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +4:07.14