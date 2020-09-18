Датчанин Андерсен выиграл 19-й этап «Тур де Франс»

Датский гонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен одержал победу на 19-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». Андерсен в одиночку дошёл до финиша холмистого этапа протяжённостью 166,5 км, опередив преследователей на 53 секунды. Вторым стал словенец Лука Мезгец (Mitchelton-Scott), третьим — бельгиец Яспер Стёйвен (Trek — Segafredo).
У Андерсона это уже вторая победа на этапах «Тур де Франс» – 2020, ранее он первенствовал на 14-м этапе.
В общем зачёте веломногодневки по-прежнему лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Велошоссе. «Тур де Франс». 19-й этап. Бурк-ан-Брес – Шампаньоль, 166,5 км
1. Сёрен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) – 3:36.33
2. Лука Мезгец (Словения, Mitchelton-Scott) – отставание 0.53
3. Яспер Стёйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время…
68. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) — +7.38
Общий зачёт после 19 этапов
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 83:29.41
2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +0.57
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – +1.27…
88. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +4:07.14
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