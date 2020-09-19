«Хороший вид». Губерниев оценил новое фото Ефимовой в купальнике

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в купальник, сидит на доске для сёрфинга. На заднем фоне — калифорнийский закат.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.



В комментарии к Юлии пришёл российский комментатор Дмитрий Губерниев, оценивший фотографию.



«Хороший вид, люблю такие закаты», — написал журналист.



28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).