Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина пробились в 1/2 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале (Латвия).
В матче 1/4 финала девушки обыграли представительниц Италии Марту Менегатти и Викторию Орси Тот — 2-0 (21:16, 21:13). За выход в финал соревнований Макрогузова и Холомина поспорят с волейболистами из Германии Ким Беренс и Цинье Тиллманн.
В полуфинал мужского чемпионата Европы по пляжному волейболу ранее пробились две российские пары: чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников / Олег Стояновский и дуэт Никита Лямин и Тарас Мыськив.
Полуфиналы, матч за третье место и финал соревнований запланированы на воскресенье. Мужские четвертьфиналы пройдут сегодня, 19 сентября.
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