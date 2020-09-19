Мария Ласицкене: завершившийся сезон стал для меня сезоном разочарований

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что выступлением на командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Сочи закрыла для себя летний сезон и с воскресенья уходит в отпуск.

В Сочи Ласицкене победила с результатом 1,97 метра. Мария трижды безуспешно пыталась прыгнуть на 2,01 м, чтобы установить лучший результат сезона в мире. В сезоне-2020 украинки Юлия Левченко и Ярослава Могучих преодолели планку на высоте 2,0 м.

«Естественно, рада, что прыгнула 1,97 м, но мне очень хотелось прыгнуть 2,01 м и установить лучший результат сезона в мире. Завтра у меня начинается отпуск, поэтому стараюсь сильно не расстраиваться из-за этого. Что касается отдыха, даже не понимаю, поедем ли мы куда-нибудь в такой ситуации. Ещё не определились, стоит ли рисковать здоровьем.

Сегодня ветер на стадионе гулял вовсю, хотя в начале разбега его не чувствуешь, а когда подбегаешь к планке, то он тебя куда-то уносит. Приходится долго выжидать, чтобы попасть в затишье. С первой попыткой на 2,01 м я поспешила, потому что не было ветра. Но это наши соревновательные трудности, опыт в их преодолении должен помогать.

Если говорить в целом про завершившийся сезон, он стал для меня сезоном разочарований. Ничего такого хорошего о нём не могу сказать. Но мое нытье никому не нужно. Нужно справляться с этим, находить силы и эмоции, продолжать тренироваться, так как это наше любимое дело", — приводит слова Ласицкене ТАСС.