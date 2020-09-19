Погачар обошёл Роглича в «разделке» и гарантировал себе победу на «Тур де Франс» — 2020

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE-Team Emirates сотворил главную сенсацию «Тур де Франс» — 2020. 21-летний спортсмен выиграл 20-й этап веломногодневки — гонку с раздельным стартом на 36,2 км между Люр и Ла Планш де Бель Фий.
Лидировавшему в общем зачёте соотечественнику Приможу Рогличу из команды Jumbo-Visma Погачар привёз около двух минут. Это на одну минуту больше, чем Тадей уступал Приможу перед стартом 20-го этапа.
Погачар фактически обеспечил себе победу на «Тур де Франс» — 2020, так как на заключительном, 21-м «дружеском» этапе гонщики уже не борются за титул, а едут с шампанским в руках и позируют фотографам.
Велошоссе. «Тур де Франс». 20-й этап. Гонка с раздельным стартом
Люр – Ла Планш де Бель Фий, 36,2 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 55.55.
2. Том Дюмулен (Нидерланды, Team Jumbo-Visma) – отставание 1.21.
3. Ричи Порт (Австралия, Trek — Segafredo) – то же время
5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +1.56…
52. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) — +6.52.
Общий зачёт после 20 этапов
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 84:26.33
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +0.59.
3. Ричи Порт (Австралия, Trek — Segafredo) – +3.30…
87. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) — +4:13.09.
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