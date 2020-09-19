Тадей Погачар — о победе на «Тур де Франс»: мне кажется, я сплю. Это была просто мечта

21-летний словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE-Team Emirates даже на финише выигранного им 20-го этапа веломногодневки не мог поверить, что стал победителем «Тур де Франс».

«Мне кажется, я сплю. Не знаю, что сказать. Не знаю, когда пойму это, но я горжусь командой, они приложили много усилий. Получить жёлтую майку лидера в последний день — это просто мечта. Мы мечтали с самого начала, и мы достигли этого. Невероятно!

Выиграл не только я. Мы провели разведку, я знал каждый поворот, каждую выбоину, где разгоняться на дороге. Поздравляю всю команду, сегодня я просто рванул на финиш — и у меня получилось. Не слышал командное радио на подъёме, не знал расклада по времени, просто на полном газу гнал до самой вершины.

Мечтал только о том, чтобы попасть на «Тур де Франс», а теперь я здесь, и я только что выиграл последний этап… Невероятно!” – приводит слова Погачара Cycling Weekly.