Слёзы Роглича и ликование Погачара на финише 20-го этапа «Тур де Франс». Видео

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma сохранял лидерство в общем зачёте «Тур де Франс» — 2020 практически на протяжении всей веломногодневки. Перед 20-м этапом — гонкой с раздельным стартом на 36,2 км между Люр и Ла Планш де Бель Фий – Роглич на 57 секунд опережал идущего вторым соотечественника Тадея Погачара из команды UAE-Team Emirates. До победы в «Большой петле» оставался один этап.

В «разделке» 20-го этапа 21-летний Погачар был неудержим. Ближайшему преследователю, голландцу Тому Дюмулену из команды Team Jumbo-Visma, Погачар привёз 1 минуту 21 секунду. Рогличу нельзя было проигрывать Погачару больше 56 секунд. Но он уступил на минуту больше, показал лишь пятый результат и едва не заплакал на финише.

После 20-го этапа уже Погачар опережает Роглича на 59 секунд. Скорее всего, всё так и останется, ведь на заключительном, 21-м «дружеском» этапе гонщики уже не борются за титул, а едут с шампанским в руках и позируют фотографам.

Видео можно посмотреть на странице Eurosport France в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице «Тур де Франс» в «Твиттере».