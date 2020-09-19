Слёзы Роглича и ликование Погачара на финише 20-го этапа «Тур де Франс». Видео

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma сохранял лидерство в общем зачёте «Тур де Франс» — 2020 практически на протяжении всей веломногодневки. Перед 20-м этапом — гонкой с раздельным стартом на 36,2 км между Люр и Ла Планш де Бель Фий – Роглич на 57 секунд опережал идущего вторым соотечественника Тадея Погачара из команды UAE-Team Emirates. До победы в «Большой петле» оставался один этап.
В «разделке» 20-го этапа 21-летний Погачар был неудержим. Ближайшему преследователю, голландцу Тому Дюмулену из команды Team Jumbo-Visma, Погачар привёз 1 минуту 21 секунду. Рогличу нельзя было проигрывать Погачару больше 56 секунд. Но он уступил на минуту больше, показал лишь пятый результат и едва не заплакал на финише.
После 20-го этапа уже Погачар опережает Роглича на 59 секунд. Скорее всего, всё так и останется, ведь на заключительном, 21-м «дружеском» этапе гонщики уже не борются за титул, а едут с шампанским в руках и позируют фотографам.
Видео можно посмотреть на странице Eurosport France в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на странице «Тур де Франс» в «Твиттере».
- 19 сентября 2020
-
20:07
-
19:47
-
19:24
-
18:50
-
18:37
-
18:21
-
17:23
-
17:04
-
16:09
-
12:20
- 18 сентября 2020
-
20:05
-
17:23
-
16:36
-
13:50
-
12:06
-
11:56
-
11:35
-
09:42
-
00:33
- 17 сентября 2020
-
23:29
-
21:50
-
21:26
-
19:41
-
18:10
-
15:23
-
13:37
-
00:46
- 16 сентября 2020
-
16:55
-
16:03
-
15:59
-
14:22
-
12:16
-
11:10
-
03:07
- 15 сентября 2020
-
13:11