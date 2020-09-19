Сергей Шубенков: с завтрашнего дня ухожу в отпуск, больше работы нет

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков после победы на командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Сочи заявил, что он завершил выступления в текущем сезоне и уходит в отпуск.
«У нас из международных стартов остался только этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе 25 сентября. Это буквально через неделю. Тут мы не успеем сделать на самом деле ничего, даже если сильно захочется. С завтрашнего дня ухожу в отпуск, больше работы нет.
Непонятный, дурацкий сезон. До международных стартов нас не допустили, всё прошло мимо. Наш российский сезон мне сложно оценивать, мои три состоявшихся старта — это ни о чём, ведь я обычно к седьмому старту разгоняюсь. Мне тяжело в таких условиях существовать, но, с другой стороны, у нас ничего другого нет, поэтому приходится подстраиваться», — приводит слова Шубенкова ТАСС.
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