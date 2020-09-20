73-летний чемпион «Тур де Франс» был сбит машиной во время тренировки

Нидерландский велогонщик победитель «Тур де Франс»-1980 Йоп Зутемелк был сбит машиной во время одной из тренировок во Франции, сообщает издание NOS.



73-летний Зутемелк был доставлен в больницу Парижа на вертолёте. По предварительной информации, у спортсмена сломаны обе руки и нога.



Сообщалось, что Зутемелк будет присутствовать на финальном этапе «Тур де Франс» — 2020.



Помимо победы на «Тур де Франс» Йоп выигрывал «Вуэльту Испании» в 1979 году. В 1985-м нидерландец стал старейшим чемпионом мира, выиграв золото в возрасте 38 лет. Через 2 года победил на «Амстел Голд Рейс» и после окончания сезона завершил карьеру. Йоп трижды был пойман на допинге (1977, 1979, 1983), первые два раза — на «Тур де Франс».