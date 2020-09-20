Алла Шишкина: в ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина раскритиковала отдых в Крыму.

«Заключительный день в Крыму. Подведём итоги. Хочешь отдыхать хорошо? Плати! Думаю, тут я вам никакой тайны не открыла. Но есть одно существенное но. Сейчас довольно сложная ситуация с выездом за рубеж, и многие выбрали отдых в России, который они не выбрали бы при открытых границах.

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И вместо того, чтобы сделать цены в отелях ниже, а сервис лучше, тем самым привлечь ещё больше отдыхающих, наши отельеры (назовём их так) сделали всё с точностью до наоборот. Цены во всех отелях взлетели до уровня хороших отелей Европы, Азии и других курортов. Но вроде же своё, родное, где лояльность к своим же гражданам? Мне такая позиция непонятна. А ведь по первому образованию я специалист по туризму.

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Итог: хапнуть единоразово, не думая о том, что большинство больше не приедет и не посоветует друзьям и знакомым. Где мысли о долгосрочной перспективе и привлечении клиентов на следующий год?

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Отель «Ливадийский» в Ялте — 7 дней на завтраках 68 000 рублей, и это не считая перелёт. Номер с дешёвой и кое-где обшарпанной мебелью. Видно, что сделан ремонт, но всё кое-как, тяп-ляп. Про другие аспекты можно долго описывать, но не буду, тем более что есть и хорошее: приличный спа и анимация с приятными ребятами.

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Итог такой: в ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее, выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Лишь бы границы были открыты», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».