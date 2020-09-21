Второй призёр Московского марафона Ядгаров грубо оскорбил победителя Чечуна

Искандер Ядгаров, занявший второе место в Московском марафоне, подводя итоги гонки, грубо оскорбил Юрия Чечуна, выигравшего соревнования. Ядгаров проиграл сопернику девять секунд.

«Один из самых тяжёлых марафонов. После финиша было ужасно: сначала блевануть хотелось, потом от холода сидел дрожал. Меня накрыло на 35-м километре, последние 7 км я просто бежал… Я знал, что на финише ничего выжать не смогу.

Помнишь, как Джокер провоцировал, чтобы Бэтмен что-нибудь сделал не то? Чечун поддался эмоциям и сделал то, чему его не следовало делать. Но он показал свою суть. И я этому рад.

Я бы не смог так отсиживаться. У меня такой подход к бегу. Не думаю, что его можно судить за то, что он так отсиживался, но где-то он перегибал палку. Всё время тёрся о меня, пытался вызвать у меня эмоции. Ну вызвал, да.

Думаю, он специально это сделал. Я говорю: ну хватит уже о меня тереться. А он: а чего ты, нервничаешь, да? Я говорю: иди в жопу. Он то же самое говорит, но матом, и посылает меня.

После финиша я сказал ему, что он ссыкло. Говорю ещё раз: Юра, ты ссыкло», — сказал Ядгаров в интервью YouTube-каналу Across the Universe.