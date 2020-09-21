Анна Сень и Ольга Щербак вызваны в сборную России по гандболу

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином сделал две замены в составе команды, вызванной в Новогорск, сообщает пресс-служба ФГР.

Не смогут принять участие в сборе тренирующаяся с ограничениями после травмы плеча Валерия Маслова из черногорской «Будучности» и вывихнувшая ногу Ярослава Фролова («Ростов-Дон»). Вместо них вызваны олимпийская чемпионка Анна Сень («Ростов-Дон») и Ольга Щербак («Лада»).

Состав команды на сбор в Новогорске

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Полина Каплина («Звезда»), Анастасия Лагина («Лада»).

Левые крайние: Дарья Самохина («Астраханочка»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Полина Горшкова (ЦСКА).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Крайова», Румыния).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева (ЦСКА), Елизавета Малашенко, Карина Сабирова (обе – «Астраханочка»).

Тренерский штаб: Амброс Мартин, Алексей Алексеев, Олег Киселёв.



Тренировочный сбор российской команды пройдёт в Новогорске с 27 сентября по 8 октября. Гандболистки начинают подготовку к чемпионату Европы, который пройдёт в декабре в Дании и Норвегии.