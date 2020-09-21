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Лепс, Сычёв и Немов в Лужниках. Открытие нового фитнес-клуба в сердце спорта

Лепс, Сычёв и Немов в Лужниках. Открытие нового фитнес-клуба в сердце спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

18 сентября открыл двери Crocus Fitness Лужники – суперсовременный фитнес-клуб площадью 5000 кв. м на территории обновлённого Дворца водных видов спорта в Лужниках.

Поддержать открытие пришли звезды российского шоу-бизнеса и спорта, в числе которых Григорий Лепс, Алексей Немов, Александр Легков, Евгений Коротышкин, Глеб Гальперин, Екатерина Макарова и другие.

Красную ленту торжественно разрезали первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов и генеральный директор олимпийского комплекса «Лужники» Александр Пронин.

В рамках открытия прошёл показательный футбольный матч звездной команды, в составе которой сыграли экс-вратарь сборной РФ Елена Рыжикова и Дмитрий Сычёв.

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