ФГР присудила «Пермским медведям» техническое поражение в матче с «Чеховскими медведями»
Федерация гандбола России присудила «Пермским медведям» техническое поражение со счётом 0:10 в матче с «Чеховскими медведями», сообщает пресс-служба организации.
18 сентября пермский клуб сообщил, что в команде выявлены случаи заражения коронавирусом. Матч с «Чеховскими медведями» должен был состояться 26 сентября. Договориться о переносе матча командам не удалось — пермяки не согласовали дату, предложенную чеховским клубом.
В конце августа стартовал сезон российской Суперлиги. «Пермские медведи», набрав 5 очков в 3 матчах, занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон чемпионата России был завершён досрочно. Организаторы признали «Чеховских медведей» чемпионами страны.
У гандболиста «Пермских медведей» обнаружен коронавирус
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