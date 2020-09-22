ФГР присудила «Пермским медведям» техническое поражение в матче с «Чеховскими медведями»

Федерация гандбола России присудила «Пермским медведям» техническое поражение со счётом 0:10 в матче с «Чеховскими медведями», сообщает пресс-служба организации.

18 сентября пермский клуб сообщил, что в команде выявлены случаи заражения коронавирусом. Матч с «Чеховскими медведями» должен был состояться 26 сентября. Договориться о переносе матча командам не удалось — пермяки не согласовали дату, предложенную чеховским клубом.

В конце августа стартовал сезон российской Суперлиги. «Пермские медведи», набрав 5 очков в 3 матчах, занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон чемпионата России был завершён досрочно. Организаторы признали «Чеховских медведей» чемпионами страны.