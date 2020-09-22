Ведёхина — о возвращении в гандбол: эмоции невозможно передать, это была эйфория

Левая полусредняя московского ЦСКА Полина Ведёхина прокомментировала возвращение в большой спорт. Гандболистка не играла из-за травм почти два года.



«Конечно, эмоции от первого матча после возвращения были другими. Их невозможно передать, это была эйфория просто от того, что вновь вышла на площадку. Казалось, этого уже никогда не будет. Но сейчас это всё уступает желанию приносить как можно больше пользы команде и радоваться всем вместе от командных побед – впереди ведь очень много матчей. Про то, что было со мной в последние два сезона, хочу забыть и оставить в прошлом неприятный период в жизни. Вот честно, мне постоянно желают здоровья, а я ведь не старенькая бабушка», — сказала Ведёхина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью с Полиной Ведёхиной доступно на «Чемпионате».