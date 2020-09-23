Наиро Кинтана: изъятые у меня витамины, возможно, не были знакомы французским властям

Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Arkea-Samsic выступил с заявлением по поводу обыска в его номере, который провела французская полиция во время «Тур де Франс». Колумбийский велогонщик отверг подозрения в применении запрещённых методов и веществ.

«Французская жандармерия провела операцию в отеле, где остановилась моя команда, в среду, 16 сентября, в Мерибеле, после завершения этапа «Тур де Франс». В тот день власти вошли в мою комнату и изъяли совершенно законные витаминные добавки, которые, возможно, не были знакомы французским властям.

Это основная причина, по которой нужно время, чтобы всё случившееся прояснилось. Во избежание сомнений хочу подтвердить, что никаких допинговых веществ у меня обнаружено не было. Мне нечего скрывать и никогда не было.

Вчера по просьбе французских властей я добровольно явился в прокуратуру, и дал чёткие ответы на все поставленные вопросы. Подчеркну, что не являюсь объектом обвинений. Готов в любой момент ответить на любые дополнительные вопросы прокурора.

Я, Наиро Кинтана, всегда был чистым спортсменом с безупречным паспортом крови на протяжении всей моей карьеры велосипедиста. Я никогда не употреблял допинг. Ничего запрещённого у меня не было обнаружено», – написал Кинтана на своей странице в «Твиттере».

По итогам «Тур де Франс» Кинтана занял 17-е место.