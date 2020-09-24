Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт без зрителей

Первый этап сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в Руке (Финляндия), пройдёт без зрителей. Об этом сообщается на сайте организаторов.
«Решение принято в тесном сотрудничестве с Федерацией лыжного спорта Финляндии и FIS. Расписание планируется прежним, но в скором времени пройдёт окончательное подтверждение в FIS», — отмечается в заявлении организаторов.
Первый этап пройдёт с 27 по 29 ноября.
Ранее стало известно, что сезон-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам проведут в традиционном формате. До этого не исключалось, что, если участники не смогут свободно переезжать из страны в страну, провести сезон будет невозможно; кроме того, если в одном месте разрешено будет присутствие максимум 100 человек, гонок также не будет.
- 24 сентября 2020
-
11:11
-
09:46
- 23 сентября 2020
-
23:08
-
21:26
-
13:41
- 22 сентября 2020
-
21:22
-
15:47
-
12:36
-
12:12
- 21 сентября 2020
-
20:07
-
18:36
-
14:00
-
10:31
- 20 сентября 2020
-
23:27
-
21:15
-
20:41
-
18:22
-
16:01
-
15:27
-
14:05
- 19 сентября 2020
-
21:30
-
21:23
-
21:13
-
20:07
-
19:47
-
19:24
-
18:50
-
18:37
-
18:21
-
17:23
-
17:04
-
16:09
-
12:20
- 18 сентября 2020
-
20:05
-
17:23