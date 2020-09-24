Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт без зрителей

Первый этап сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в Руке (Финляндия), пройдёт без зрителей. Об этом сообщается на сайте организаторов.

«Решение принято в тесном сотрудничестве с Федерацией лыжного спорта Финляндии и FIS. Расписание планируется прежним, но в скором времени пройдёт окончательное подтверждение в FIS», — отмечается в заявлении организаторов.

Первый этап пройдёт с 27 по 29 ноября.

Ранее стало известно, что сезон-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам проведут в традиционном формате. До этого не исключалось, что, если участники не смогут свободно переезжать из страны в страну, провести сезон будет невозможно; кроме того, если в одном месте разрешено будет присутствие максимум 100 человек, гонок также не будет.