Гандболисткам «Луча» засчитано техническое поражение в матче с ЦСКА
Гандболисткам «Луча» засчитано техническое поражение со счётом 0:10 в матче чемпионата России с ЦСКА, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
11 сентября в «Луче» было выявлено пять случаев заражения коронавирусом, из-за чего команда не смогла принять участие в матче с ЦСКА, запланированном на 22 сентября. До этого «Лучу» было засчитано техническое поражение в матче с суперлиги с «Астраханочкой», который должен был состояться 12 сентября.
9 октября «Лучу» предстоит встреча с «Динамо-Синара».
Тренировочный сбор национальной команды России пройдёт в Новогорске с 27 сентября по 8 октября. Гандболистки начинают подготовку к чемпионату Европы, который пройдёт в декабре 2020 года в Дании и Норвегии.
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