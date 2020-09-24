Гандболистки «Ростова-Дон» ушли на карантин до конца недели после того, как у одной из спортсменок был обнаружен коронавирус. Из-за этого был перенесён матч Лиги чемпионов с «Бухарестом».

«Симптомов у этого игрока нет, чувствует она себя хорошо. Мы всё время на связи. Но протоколы обязывают принять меры – мы всей командой на карантине до конца недели. Будем повторно проводить тестирование. Пока неизвестно, когда состоится наш матч с „Бухарестом“. Главное, что нам разрешили перенести игру.



Этот карантин пока никак не отразится на чемпионате России. В ближайшее время у нас нет игр в чемпионате», — приводит слова директора ростовского клуба Антона Ревенко «Р-Спорт».

Ближайший матч чемпионата России «Ростов-Дон» — «АГУ-Адыиф» запланирован на 14 октября.