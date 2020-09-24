Сергей Шубенков выложил в соцсети фото с новорождённым сыном

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выложил на своей странице в «Инстаграме» новое фото. Спортсмен прогуливается с двумя сыновьями. Первый из них родился в мае 2018 года, второй — несколько дней назад.
«А дома всё-таки круто», — такой подписью сопровождается снимок, сделанный на родине спортсмена — в Барнауле.
Фото доступно на странице Шубенкова в «Инстаграме».
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако этого сделано не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть не допущены к международным соревнованиям.
Шубенков стал трёхкратным чемпионом России. В беге на 110 м с барьерами Шубенков завоевал золото, преодолев дистанцию за 13,31 секунды. Личный рекорд Сергея — он же рекорд России — равен 12,92.
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