Чемпионка ОИ Тиманина: я не ела, не спала и плакала на протяжении нескольких месяцев

Олимпийская чемпионка 2012 года по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира россиянка Анжелика Тиманина опубликовала пост в «Инстаграме», в котором рассказала о жизненных трудностях, которые ей пришлось преодолеть.
«Близкие мне люди знают, какой непростой период я пережила в последнее время. Мне не хотелось идти вперёд, я потеряла всю свою энергию и забыла, кто я есть на самом деле и какой большой путь прошла. Я не ела, не спала и плакала на протяжении нескольких месяцев каждый день. Мне казалось, что-то сломалось внутри меня и я уже никогда не буду прежней.
Что меня вытащило из этой боли? Семья, близкие и друзья со всего мира. Оказалось, что меня очень любят и ценят. Они напомнили мне мою ценность и уникальность, они были рядом, помогали и посылали мне много позитивной энергии и любви.
И знаете что? Я поняла, насколько важно быть настоящей, быть честной и искренней и всегда оставаться самой собой. Сейчас так много фейка и вранья, всё крутится вокруг денег и полностью переделанных женщин с очень низкими моральными ценностями и избалованных мужчин, которые не знают, что такое верность и любовь. Я не хочу быть такой и никогда такой не буду.
Именно поэтому рядом со мной такие потрясающие люди и настоящие друзья, которые никогда не дадут мне почувствовать себя одинокой! Мне очень повезло быть той, кто я есть, впереди вся жизнь, и дорога полностью открыта! Спасибо всем, кто был рядом, я вас очень сильно люблю, и у меня не хватает слов, чтобы выразить, как я благодарна. Наконец-то я поняла ценность каждого человека в моей жизни и поняла, настолько я счастлива.
Никогда не забывайте о себе, не будьте, как все, оставайтесь неизменными — и тогда ваша жизнь будет абсолютно наполненной и счастливой. И пусть этот год останется далеко позади, а я пойду вперёд и буду идти победителем. Впрочем, как и всегда», — написала она, прикрепив текст к фото в купальнике.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анжелики Тиманиной.
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